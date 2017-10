Europa in der Zentrifuge

Von Bankhaus Rott

Früher galt als interessant, was in der Zeitung stand. Heutzutage ist es oft aufschlussreicher zu schauen, was nicht drin steht. So sind die Vorgänge in Spanien rund um die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien viel bedeutsamer als es das schwindende Medienecho anzeigt.

Das gegen alle Widerstände von „oben“ durchgeführte Referendum zur Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien führte zu einem eindeutigen Ergebnis. Wie beim so genannten Brexit, dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, wirken viele politische Kräfte wie ein Grüppchen beleidigter Leberwürste. Während sie sich ständig auf die große Historie berufen, die die Europäische Union abgesehen von einigen Dekaden des Freihandels nun einmal nicht wirklich vorzuweisen hat, vergessen sie einen wichtigen Punkt. Geschichte ist nicht statisch und die Geschichtswahrnehmung in anderen Ländern ist oftmals eine andere als die, die man hierzulande vermittelt bekommt. Törichte Auftritte so genannter „Europapolitiker“, die davon faseln, aus der EU könne man nicht austreten, weil das ja nicht vorgesehen wurde, sind an Lächerlichkeit und Ignoranz kaum zu übertreffen.

Anstatt konstruktiv alles für einer weiterhin gute Zusammenarbeit zu tun, wirft man den Briten Steine in den Weg und äußert manches, was einer Beleidung zumindest recht nahe kommt. Dabei zeigt man, Ironie der Realität, die von vielen Briten zu recht bemängelten Schwachpunkte des europäischen Konstrukts. Man ist weder handlungsfähig noch verhandlungsfähig. Die Kleinestaatereie, die man vorgibt mit der EU abschaffen zu wollen, feiert fröhliche Urstände. Jeder darf mal mitbestimmen und am besten hat auch jedes Land die gleichen Stimmrechte. Die Verhandlungsposition der EU mit anderen Ländern, die unabhängig agieren können, ist daher denkbar schlecht. Außer Druck aufzubauen und mit der Aussperrung aus dem kontinentaleuropäischen Markt zu drohen, fällt den Damen und Herren in Brüssel nicht viel ein.

Besonders für den europäischen Anleihemarkt und für den Karlspreisträger EURO dürften die Entwicklungen in Spanien und Italien noch wesentlich interessanter werden als der Brexit. Beide Länder sind Mitglieder der Eurozone, beide Länder haben einen desolaten Bankensektor und für die Staatsanleihen beider Länder garantiert auch und vor allem der Michel sowohl implizit als auch explizit. Im Grunde gibt es für die EU-nahen Kräfte in Madrid daher wenig Spielraum für Kompromisse, denn um es in Anlehnung an einen Satz der überschätzten Kanzlerin zu sagen „Scheitert Italien oder Spanien, scheitert der EURO“. Die Auswirkungen auf die Staatsanleihen wären entsprechend. Der Wunsch vieler nach höheren Zinsen ließe sich so zwar schlagartig erfüllen, aber die meisten stellen sich das sicher lieber nicht so ruckartig vor.

Man darf davon ausgehen, dass Rajoy den Laden zusammenhalten will, koste es was es wolle. Auc wenn die Europäer und alle Menschen auf dem Planeten natürlich total gleich sind, sollte man auch in wachen Momenten die nicht eben gewaltarme spansiche Geschichte nicht aus dem Auge verlieren. So muss man leider davon ausgehen, dass auch massivste Gewalt dazu eingesetzt werden wird, die aktuelle Bewegung zu stoppen, wenn es anders nicht mehr geht. Angesichts der relativ betrachtet deutlich besseren Lage, wird es schwer fallen, die Katalanen mit ein paar monetären Vorteilen zu locken.

Wie man Szenen massiver Staatsgewalt innerhalb der Eurozone den Menschen in Spanien und in anderen Ländern Europas schmackhaft machen will, denen man ja die EU als Friedens- und Freiheitsbollwerk verkauft hat, bleibt vorerst offen. Vor allem in Osteuropa, wo ähnlichen wie in den neuen Bundesländern die Erfahrungen mit der Unfreiheit noch lebendig sind, wird man derartige Vorgänge mit Sorge beobachten. Das einfachste und vorerst wahrscheinlichste Mittel ist daher das weitgehende Ausblenden der Vorgänge in den Medien. Das funktioniert freilich bestenfalls auf der aktuellen Eskalationsstufe. Kommt es zu militärischen Eingriffen und aggressiver Repression, wird es schwierig, dies unter den Teppich zu kehren. So findet man auch heute nichts zum Thema Katalonien auf der Seite FAZ.net. Neben Putin, Luther und Trump sowie einer jüdischen Autorin die auf eine Neonazi-Aussteigerin trifft (direkt neben dem Artikel: Essen an Bord – Warum schmeckt Tomatensaft im Flieger besser?) ist kein Platz für läppische Dinge wie Unabhängigkeit.

Natürlich wird an anderen Stellen berichtet, aber man darf sich schon fragen, ob die zweite Reihe nicht eher etwas für den Tomatensaft gewesen wäre. Die regionalen Unabhängigkeitsbestrebungen in Italien werden teils belächelt, teils ignoriert. Man sollte bei aller Ignoranz aber wissen, dass in Venetien und der Lombardei immerhin 25% aller Italiener wohnen. Stimmungsbilder in den beiden Regionen sollte man also zur Kenntnis nehmen.

Falls Weglassen nicht hilft, darf wohl auch mit den mehr oder weniger gängigen Methoden der Diskreditierung und Einschüchterung gerechnet. Die Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung werden in schlechtem Licht dargestellt, möglicherweise sind sie sogar korrupt, man stelle sich das vor. In einem von Korruption vollends befreiten Europa wäre das in der Tat ein Riesenschocker! Da sind wir alle ganz betroffen. Natürlich denken auch alle Katalanen nur an ihren eigenen Vorteil, während die anderen ans große Ganze denken. Diese Nummer ist wirklich putzig, zieht sie sich doch durch sämtliche Diskussionen. Finden Sie es nicht auch bemerkenswert, dass ausgerechnet diejenigen, die die im Mittel netto einzahlen als unsozial gelten, während diejenigen, die netto empfangen immer die Guten sein sollen?

Auch die Vorteile der Europäischen Union werden den Bürgern sicher offensiv schmackhaft gemacht, auch wenn viele davon nicht ganz so viel haben. Die Begeisterung über die Einsparung von 1000 Euro bei der Gebäudesanierung des örtlichen Gymnasiums durch europaweite Ausschreibung des Auftrags und den Einsatz einer rumänischen Firma hält sich beim Normalbürger und beim örtlichen Handwerker wohl gleichermaßen in Grenzen. Aber was schert es die Utopisten, die den Alltag mit einem unendlichen, jugendlich unbeschwerten Inter-Rail Urlaub in den 80ern zu verwechseln scheinen.

Teile des deutschen Bundestag beschäftigen sich unterdessen mit Spielchen wie im Kindergarten. Die kleine Claudia möchte nicht neben Karl-Heinz sitzen, weil der eine andere Meinung hat, die man für böse hält. Der Heinz darf aber auch keinen Posten bekleiden, den man lieber selber innehätte, weil man ihn nicht mag. Und außerdem hätten manche gerne zwei Vizekanzler, weil man nicht mal dazu in der Lage ist, sich auf einen Vizekanzler zu einigen. Das was Teile der so genannten etablierten Parteien betreiben ist Ausdruck der Infantilisierung der Politik und für das bevölkerungsreichste Land Kontinentaleuropas schlichtweg beschämend.