Das Referendum – Katalonien „en marche“?

von Bankhaus Rott

Alle Warnungen seitens der EU haben bisher nicht gefruchtet. Die Katalanen werden ihre Chance auf eine Abstimmung über die Unabhängigkeit ihrer Region bekommen und möglicherweise nutzen. Ohne zahlreiche Knüppel zwischen den Beinen der Befürworter eines Austritts wird die Veranstaltung aber wohl nicht ablaufen.

Am ersten Oktober ist es soweit. In Katalonien wird über die Unabhängigkeit abgestimmt werden. Sollten sich die Befürworter durchsetzen, muss der Michel sich zumindest kein neues Datum merken, ein möglicher Austritt aus der spanischen Republik sollte in diesem Fall spätestens am 3. Oktober erfolgen. Die Regierung des noch vollständigen Spaniens reagiert, wie sollte es anders sein, empört. Vorsorglich hat die Zentralregierung für diesen Fall schon einmal mit dem Militär gedroht. Immerhin hatte einst Franco den Katalanen die letzten Fitzel an Autonomie entrissen, und wer will schon das Rad der Geschichte zurückdrehen.

Man darf gespannt sein, ob das Militär bei so einer Aktion mitspielen würde. Wir hegen da unsere Zweifel. Da müssen vermutlich benachbarte Truppen der Freunde, von denem man in Europa bekanntlich umzingelt ist, aushelfen. In einem ersten Schritt will Ministerpräsident Rajoy die Wahl verhindern beziehungsweise mögliche Wähler abschrecken.

(tagesschau.de) Damit bleibt Ministerpräsident Rajoy bei seinem Kurs: Er hatte schon damit gedroht, die Polizei einzusetzen, um die Katalanen daran zu hindern, ihre Stimme abzugeben.



Der strikte Zeitplan geht aus dem Gesetz zum Referendum hervor. Im Gegensatz zum Säbelrasseln der Zentralregierung, sieht der Gesetzesentwurf auch für den Fall der Niederlage etwas vor. In diesem Falle würden Neuwahlen stattfinden. Ob diese dann auch von der Polizei verhindert werden sollen ist ebensowenig überliefert wie die Antwort auf die Frage, ob die Polizei am Tag des Referendums per Order de Rajoy nur die Befürworter der Abspaltung vom Wählen abhalten soll oder alle. 2014 konnte man immerhin zwei Millionen Menschen nicht von der Teilnahme an einer Befragung abhalten. Angst ist offenbar keine typische spanische Eigenschaft. Hut ab.



Der Austritt Kataloniens ist ein Dauerbrenner. Die Bestrebungen, die derzeit offenbar von rund der Hälfte der Katalanen unterstützt werden, beschäftigen die Eurokraten schon länger. Da die Region insgesamt rund 15% der spanischen Bevölkerung stellt, warnte seinerzeit schon der jetzt für Goldman Sachs tätige Jose Barroso unverblümt:



(tagesschau.de) EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso hat den katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen am Samstag einen harten Rückschlag versetzt. Am Rande des 22. Iberoamerikanischen Gipfeltreffens im südspanischen Cadiz stellte Barroso klar, dass eine Region, die sich von einem EU-Mitgliedsstaat trennt, automatisch aufhören würde, Teil der Europäischen Union zu sein. Die Einwohner der betreffenden Region würden ebenfalls sofort den Status als EU-Bürger verlieren, so Barroso weiter.

Das klingt mehr als nur ein bisschen patzig. Ob dies die richtige Antwort auf eine solche Entscheidung wäre darf bezweifelt werden, aber die Brüsseler Auffassung von Demokratie ist bekanntlich eine einseitige. Sollten die Katalanen sich für den Austritt entscheiden, wird man jedoch schon bald wieder miteinander sprechen. Man gehört dann zwar zu den ganz schlimmen Gruppen und Menschen wie Donald Trump (Vergehen: Hat sich demokratisch wählen lassen), den Briten (haben von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht), den Schotten (frecher Austrittsversuch aus dem Vereinigten Königreich), den Ungarn (Kontrolle der eigenen Grenzen) oder den Russen (die sind neben den Deutschen aus westlicher Sicht sowieso an allem Schuld). Immerhin, Einsamkeit sieht anders aus und die sofortige Einstellung aller Zahlungen an die Zentralregierung dürfte auch ein bisschen Freude bereiten.



In der Argumentation wird man sich auf das Völkerrecht beziehen. So hatte die Tageszeitung La Vanguardia schon im Vorfeld berichtet, dass man sich auf den beziehen wird, der von den Vereinten Nationen 1966 beschlossen wurde. Darin ist ausdrücklich das Selbstbestimmungsrecht der Völker als Menschenrecht verankert. Dieser Pakt wurde von Spanien nach dem Ende der Diktatur schließlich 1977 auch ratifiziert und gilt deshalb auch für das Land.

Interessanterweise halten die belesenen Katalanen den Eurokraten clever den Spiegel vor und beziehen sich bei der Beurteilung der Rechtslage im Falle eines Austritts zum einen auf das verbriefte Selbstbestimmungsrecht der Völker gemäß des von der UN beschlossenenen „Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte“. Noch schlauer ist der Hinweis auf die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in Den Haag bezüglich der Akzeptanz der Abspaltung des Kosovo. In Deutschland haben dies offenbar schon so viele vergessen, wie es in Brüssel verdrängt haben. In Katalonien ist man sich dieser Geschichte sehr bewusst.

Man darf gespannt sein, ob der 3. Oktober im kommenden Jahr in einem weiteren Land ein Feiertag ist.