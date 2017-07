CNN versumpft im Russland-Müll

Die bizarre Berichterstattung des Mainstreams wird vermutlich nur noch in der BRD von einigen ernst genommen. Selbst in den Staaten geht die groteske Dauerbeschallung offenbar manchem auf die Nerven. Aber immerhin bleibt der Humor dabei nicht auf der Strecke.

Ein Blick auf die GMX-Startseite und man könnte den Eindruck bekommen, Deutschlands „größter Internetkonzern“, was ja ohnehin nicht viel bedeutet, bekäme seine Meldungen direkt aus einer gemeinsamen Postbox von RTL plus und der Bundespresseagentur. Es grüßt täglich der türkische Präsident, daneben wird wieder etwas schlimmes über Russland verkündet und Frau Katzenberger räkelt sich irgendwo dazwischen. Schon bemerkenswert was deutsche vermeintliche Technologiekonzerne abseits von Abofallen so zu bieten haben.

Inhaltlich haben sich hierzulande viele Medien zum Sterben auf den Elefantenfriedhof begeben. Die aktuelle Berichterstattung über Russland, Trump und das global-tolerante Weltklima-Konfetti im Bundestag werden den Prozess nur beschleunigen.

In den USA nimmt man schon langsam aber sicher die Berichterstattung zum Thema Russland auf die Schippe.

Und hier nochmal für den kleinen Heiko, der sucht ja immer nach sowas.

Das ist übrigens Satire. Da solche im Land der Dichter und Denker leider derzeit ohne die Erwähnung kopulierender Huftiere oder absurde Beschimpfungen nicht mehr auskommt, sei dies an dieser Stelle noch einmal vermerkt.